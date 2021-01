Accertamenti Imu e Tasi, uffici a disposizione dei contribuenti

Le anomalie che si stanno verificando tra gli accertamenti Imu e Tasi, inviati in questi giorni, sono oggetto di puntuale risoluzione da parte dei funzionari della direzione Tributi.

Gli uffici sono a completa disposizione dei contribuenti (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, previa prenotazione secondo le indicazioni disponibili al link http://bit.ly/39nanrf ), per le eventuali rettifiche: le verifiche vengono effettuate caso per caso e le incongruenze riguardano meno del 10% degli avvisi recapitati, un margine fisiologico nelle attività di accertamento che non deve ingenerare allarmismi nei cittadini, soprattutto in questo particolare periodo pandemico.