Risultati sondaggio ANP Puglia sulla frequenza scolastica nel primo ciclo

ANP PUGLIA comunica i risultati del suo sondaggio sulla frequenza scolastica nel primo ciclo, ringraziando nel contempo i dirigenti che hanno avuto la cortesia di contribuirvi. I dati rilevati sono relativi alla giornata di venerdì 8 gennaio. Hanno risposto fino ad oggi 88 scuole pugliesi, con una popolazione scolastica complessiva di 58.271 alunni.

Nella scuola primaria si è avuta una frequenza media del 49,6%. Nella scuola media essa è stata del 28,8%.

Non si tratta di un campione scientificamente valido, ma riteniamo che i dati, su cui si può discutere all’infinito in una direzione o nell’altra, restituiscano comunque un’indicazione circa il sentiment delle famiglie in relazione alla frequenza a scuola in questo momento di grave difficoltà.

Ricordiamo infine che, contrariamente a quanto circolato su alcuni social, l’ordinanza in vigore non prevede che i presidi diano – su richiesta delle famiglie – l’autorizzazione a frequentare la scuola in presenza e che, una volta esercitata tale opzione, essa deve essere mantenuta fino al termine di vigenza dell’ordinanza stessa, valida fino a tutto il 15 gennaio prossimo.

ANP osserverà con attenzione il corso degli eventi e ricercherà per l’immediato futuro tutte le interlocuzioni possibili con le istituzioni preposte e con le altre organizzazioni sindacali, mantenendo comunque la sua autonomia di giudizio a salvaguardia del diritto allo studio, dell’autonomia delle scuole e delle prerogative e del duro lavoro dei dirigenti, che va riconosciuto da tutti insieme a quello dei docenti e del personale ATA.

Nota di Roberto Romito, Presidente regionale ANP Puglia

