Interventi di rigenerazione urbana a Paolo VI, appuntamento on line con l’UTC

Martedì 12 gennaio ci sarà il primo incontro di partecipazione on line per presentare il percorso “Filo-Comune” ideato dall’amministrazione Melucci per accompagnare, supportare e integrare le progettazioni di interventi di rigenerazione urbana nei quartieri Paolo VI e Salinella.

Le attività che verranno affrontate in questo percorso saranno veri e propri “laboratori di quartiere” per indirizzare progetti di rigenerazione sociale, economica e culturale, attraverso l’ascolto dei bisogni reali dei residenti, la raccolta delle idee e attraverso il protagonismo attivo dei cittadini nella realizzazione e gestione del bene comune.

Si parte con Paolo VI: l’appuntamento è martedì 12 gennaio 2021 alle ore 17:30, per presentare il programma del percorso, le prime riflessioni conoscitive insieme ai tecnici di Asset – TaLAb e Arca ionica per il bando nazionale “Qualità dell’abitare”.

Per collegarsi al primo incontro e interagire con l’Urban Transition Center, struttura innovativa ideata dall’amministrazione e incaricata del supporto e della gestione del percorso “Filo-Comune”, sarà necessario collegarsi alla piattaforma Webex attraverso le seguenti credenziali: https://comune-taranto.webex. com/comune-taranto-it/j.php? MTID= m65d70fc7e89074fe3a42af0ee13d9 efd

