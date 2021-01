Bitetti su ARPAL e centri territoriali per l’impiego

“Arpal Puglia, l’agenzia regionale per le politiche attive del lavoro, sarebbe alla ricerca di un immobile da acquistare a Bari per allocarvi la sede centrale. Una scelta condivisibile che mi induce a chiedere al riconfermato commissario Cassano se non ritenga utile attuare , in via prioritaria , un programma di ammodernamento di tutte le sedi decentrate provinciali. In Puglia quasi tutti i siti distaccati dei Cpi, centri territoriali per l’impiego, versano in precarie condizioni strutturali oltre che logistiche. E’ il caso, ad esempio, di Taranto la cui sede deputata a svolgere le importanti funzioni di formazione, politiche attive e incontro tra domanda e offerta di lavoro, è in condizioni davvero mortificanti tanto per l’utenza quanto per i lavoratori.

Esorto pertanto il Commissario di Arpal Puglia ad avviare la ristrutturazione della sede del Cpi di Taranto o, di converso, impegnarsi a trovare una sistemazione più moderna e più idonea sul piano logistico e strutturale . A causa della difficile situazione occupazionale del territorio e nonostante le limitazioni Covid-19 l’affluenza nella sede raggiunge quotidianamente numeri impressionanti. Anche per queste ragioni invito il commissario a rinforzare l’ esiguo organico del Cpi di Taranto attingendo, per il momento, dalle 236 unità che saranno assunte a tempo determinato col recente bando affidato ad una agenzia interinale. In una fase successiva, dai contratti a tempo indeterminato che saranno instaurati quando sarà espletato il concorso le cui procedure sono in stand by causa Covid.”

Nota di Piero Bitetti, Consigliere provinciale di Taranto

