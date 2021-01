Saldi invernali, domenica 11 Gennaio negozi aperti

Domenica 11 gennaio negozi aperti in buona parte della provincia di Taranto.

Una apertura domenicale dedicata ai ‘Saldi Invernali’sulla quale si concentrano le attese dei negozi della moda da Taranto a Martina Franca, Massafra, Manduria e nei vari centri della provincia.

Dopo una partenza dei saldi, piuttosto lenta, slittata – causa covid- dal 5 (data ufficiale del calendario regionale) al 7 gennaio, si spera nell’imminente week end, di riuscire ad alzare l’asticella.

E’ il primo fine settimana in fascia gialla dopo il ‘rosso’ del 5 e 6 gennaio. Un’apertura domenicale dei negozi attesa non solo dai commercianti, ma anche dai consumatori, limitati negli spostamenti sullo stesso territorio comunale dai divieti di dicembre e gennaio del DPCM di Natale.

I saldi invernali quest’anno presentano una novità: il caskback di Stato che consente – a quanti hanno scaricato l’app IO- un ulteriore risparmio sulla spesa. Pagando infatti con strumenti elettronici (bancomat, carta di credito o POS) si potrà avere sino al 10% di rimborso sulle spese effettuate.

FedermodaTaranto, per l’edizione Saldi 2021, lancia un invito alla clientela ed ai consumatori a non rinunciare all’appuntamento con le vendite promozionali offerte dai negozi di vicinato della provincia di Taranto che quest’anno saranno ancora più convenienti e ricche di opportunità. Le misure anticontagio – scrupolosamente rispettate dalla maggior parte dei negozi- consentono di poter effettuare gli acquisti in tutta sicurezza, senza rinunciare al piacere dello shopping.

