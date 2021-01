Puglia Popolare: Gina Lupo è il nuovo capogruppo a Taranto

Ad annunciarlo, in una nota, sono Raffaele Vecchi e Michele Mazzariello, dirigenti del movimento politico guidato dal Senatore Massimo Cassano.

La consigliera Lupo sostituisce, nell’incarico di rappresentanza del gruppo nel consiglio comunale di Taranto, il collega Massimiliano Stellato diventato capogruppo dei Popolari con Emiliano in seno al consiglio regionale della Puglia.

Nei prossimi giorni, la scelta di Gina Lupo quale nuovo capogruppo sarà formalizzata agli organi istituzionali del Comune di Taranto.

Il Senatore Cassano – concludono Vecchi e Mazzariello – ha fatto pervenire, insieme alle nostre, le sue più vive congratulazioni all’amica Gina Lupo nella consapevolezza che il suo operato continuerà ad essere valore aggiunto per il nostro movimento e per la città di Taranto.

