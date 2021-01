Lavori pubblici, 2 nuovi bandi vinti dal comune di Crispiano per un totale di 76.000 €

“Nell’ultima settimana del 2020 ci siamo aggiudicati 2 nuovi finanziamenti per un totale di​ 76.000 €, a conferma dell’ottimo lavoro fatto fino ad oggi per intercettare tutte le risorse esterne possibili vista la situazione deficitaria ereditata del nostro bilancio​” – fa sapere il sindaco di Crispiano (TA), Luca Lopomo.

Sale così a circa € 4.300.000,00 il totale delle nuove risorse intercettate dall’amministrazione comunale attuale in solo 2 anni e mezzo.

€ 10.000 bonus ecofeste

€ 25.000 infopoint

€ 50.000 bonifiche amianto

€ 100.000 strade – (circumvallazione)

€ 30.000 Festival Internazionale

€ 5.000 progettazione PEBA

€ 120.000 ponticello via Bari

€ 120.000 diritto allo studio (scuola Cacace)

€ 161.500 diritto allo studio (scuola Giovanni XXIII)

€ 400.000 Gravina Miola messa in sicurezza

€ 500.000 fondo progettazione regionale

€ 90.000 efficientamento scuola Cacace

€ 300.000 ammodernamento centro comunale di raccolta

€ 90.000 efficientamento casa comunale

€ 100.000 riqualificazione circolo tennis e bocciofila

€ 2.100.000 piano di rigenerazione sociale

€ 40.000 acquisto nuovo scuolabus

Per un totale di € 4.241.500,00.

€ 46.000 GAL teatro all’aperto villa Falcone

€ 30.000 Piano Protezione Civile

A queste risorse vanno aggiunti i lavori in corso rivenienti da precedenti finanziamenti, merito delle precedenti amministrazioni e che l’amministrazione Lopomo sta finalizzando con innumerevoli difficoltà ed ostacoli.

€ 5.000.000 Rischio Idreogeologico (Amm.Ippolito)

€ 3.000.000 Cis acque bianche e nere

(Amm.Ippolito)

€ 1.600.000 Nuova Biblioteca

(Comm.Volpe)

€ 509.000 Palestra Polivalente

(Amm.Laddomada)

Un totale di circa € 14.400.000,00 di opere e lavori che cambieranno il volto di Crispiano nei prossimi 3 anni.

“Voglio ringraziare l’assessore ai Lavori Pubblici, Mariapia Stanco, e tutto il personale​ dell’ufficio tecnico per il lavoro impegnativo fatto fino ad oggi e soprattutto per quello che ci aspetta nei prossimi mesi​” – continua il Sindaco.

“Ma non abbiamo certo intenzione di fermarci a questi lavori, che già da soli, considerando​ le forze a disposizione dei nostri uffici tecnici, rappresentano una mole di impegno titanica. Abbiamo infatti in cantiere importanti progetti che riguardano strade, manutenzione del territorio, nuovi spazi verdi e nuove attrezzature sportive a partire dalla Palestra della Scuola F. Severi, un impianto per il Tiro con l’arco e un nuovo campo sportivo, progetti in parte candidati sul tavolo del Cantiere Taranto che aspettano a breve la destinazione di risorse dedicate, ed in parte in attesa di finanziamenti regionali e nazionali.

Ci auguriamo che il Governo, in questa fase delicata di ripartenza del Paese, dia ai Comuni, non solo le risorse finanziarie, ma soprattutto la possibilità di incrementare il personale tecnico necessario per portare a termine i progetti con una vera semplificazione. Su questo stiamo lavorando con il Sottosegretario Mario Turco che, come responsabile del Cis, nell’ultimo anno ha impresso una accelerazione incredibile alla spesa dei fondi dedicati all’area di Crisi di Taranto.

Intanto​” – conclude Lopomo- “portiamo a casa questi altri € 76.000 per due progetti​ importanti come la redazione del nuovo Piano di Protezione Civile e un vero e proprio teatro all’aperto in Villa Falcone e Borsellino, che speriamo riempirà presto di calore, spettacolo, cultura e musica le nostre serate estive, non appena finirà questa maledetta emergenza Covid​”.

