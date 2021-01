Kyma Servizi: manutenzione straordinaria fontana di piazza Medaglie d’Oro

La fontana di piazza Medaglie d’Oro ha subito nei giorni scorsi una operazione di manutenzione straordinaria affidata a Kyma Servizi.

Quattro unità della partecipata del Comune di Taranto hanno bonificato la vasca ripulendola dai rifiuti che erano stati impropriamente lì gettati e sostituendo l’acqua che, proprio a causa della presenza di spazzatura di vario genere , era divenuta maleodorante.

La vasca è stata sottoposta ad una operazione di pulizia profonda ed ora la fontana è tornata a zampillare acqua pulita.

“ Stiamo eseguendo il monitoraggio delle fontane cittadine presenti nelle principali piazze della città con il consequenziale intervento di pulizia , laddove necessario”- fa sapere l’assessore all’Ambiente e alle Società Partecipate Paolo Castronovi.

“ Ci appelliamo al buon senso e alla collaborazione dei cittadini della zona e di chiunque transiti in quell’area ad avere rispetto e ad evitare di considerare la fontana come fosse un cassonetto dei rifiuti. La piazza , peraltro, è spesso frequentata da bambini considerata la presenza del parco giochi . Ci auguriamo che, ad emergenza Covid conclusa, quando si potrà godere sempre e in piena libertà degli spazi e dei beni pubblici, permanga questa situazione di ordine e pulizia. L’impegno anche sul decoro urbano di amministrazione Melucci- conclude Castronovi – è sotto gli occhi di tutti e confidiamo nella collaborazione dei cittadini affinché venga rispettato perché segno di civiltà”.

Correlati

Commenta l'articolo: