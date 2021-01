Sanità, Perrini: “Ok seconda Tac e numero di vaccinati al Moscati di Taranto”

“Il ruolo dell’opposizione funziona se è obiettivo. Per questo motivo, così come nei giorni scorsi ho evidenziato tutte le carenze e i disservizi consumati sulla pelle dei tarantini, oggi non posso non segnalare, invece, la soddisfazione che ho provato questa mattina – durante una visita all’ospedale Moscati di Taranto – nell’apprendere che i lavori per l’installazione della seconda TAC è a buon punto. Non solo, ma è per me di grande sollievo (chiaramente con il pensiero agli ammalati), che nei reparti di Ematologia e Oncologia sia tornato un clima, per così dire, ‘normale’, non più di apprensione e preoccupazione per contagi, che in questo caso mettono ancora di più a rischio la salute dei pazienti.

“Così come il numero dei medici e operatori sanitari già vaccinati contro il Covid sia nelle strutture ospedaliere sia nelle RSA. Merito sicuramente dei tanti lavoratori della sanità che spesso svolgono il loro lavoro in condizioni di non perfetta organizzazione e sicurezza.

“Per questo oggi sento la necessità di complimentarmi per quanto visto e realizzato. Vuol dire che sollecitare, criticare, denunciare (tutte azioni che attengono proprio a un consigliere regionale di opposizione) serve a migliorare i servizi sanitari”.

