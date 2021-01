Il sindaco Melucci visita il primo cantiere dei playground

Partono i lavori per il primo degli 8 playground previsti in ogni quartiere dall’amministrazione Melucci. Il sindaco Rinaldo Melucci ha visitato il cantiere nell’area verde compresa tra via Scoglio del Tonno e viale del Rinascimento, dove sorgerà un campo per lo street basket, zone dedicate alle attività ludico-ricreative e allo sgambettamento cani.

«Quando le norme sanitarie lo consentiranno – le parole del primo cittadino -, queste aree saranno il cuore pulsante dei quartieri, dove la pratica sportiva di base sarà la principale tra le numerose attività possibili. Nel caso specifico del cantiere avviato oggi, è un ulteriore segno di attenzione per le periferie da parte della nostra amministrazione».

Correlati

Commenta l'articolo: