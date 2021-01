Trasporti, Perrini e Caroli (FdI): “FSE lascia a terra i lavoratori-pendolari”

“Viaggiare con i mezzi delle Ferrovie Sud-Est non è mai stato facile, ma ora è praticamente impossibile.

“Sono giorni che riceviamo segnalazioni di disservizio sia dal Brindisino sia dal Tarantino in modo particolare dei lavoratori che la mattina devono raggiungere i posti di lavoro. La corsa mattutina per l’ex Ilva dai Comuni di Martina Franca e Crispiano, per esempio, è saltata completamente, mentre disagi vengono segnalati sulla tratta Bari-Francavilla Fontana e viceversa. I lavoratori a questo punto sono costretti a prendere la propria auto o farsi accompagnare da un familiare.

“A tutto questo si aggiunge la notizia che da gioved? prossimo, 7 gennaio, le FSE sospenderanno 10 corse. Non è chiaro se perché i mezzi di trasporto devono essere messi a disposizione degli studenti pendolari che dovevano tornare a scuola in presenza (ora l’avvio è stato rinviato a luned? 11 gennaio) o per inefficienze organizzative. Sta di fatto che l’assessore ai Trasporti Anita Maurodinoia non pu? pensare di usare la flotta mezzi delle FSE come se fosse una coperta: togli qui e metti l?. Non deve essere una guerra tra poveri: tra lavoratori e studenti.

“Per questo motivo chiediamo al presidente della Commissione Trasporti (la quinta), Paolo Campo, di audire l’assessore Maurodinoia su questi disservizi, gli ennesimi, delle FSE”.

