Riapertura scuole, la Polizia Locale garantirà i controlli

Rispetto alla riapertura delle scuole, il cui schema è tuttora in evoluzione, e in ragione del Piano Operativo emanato dal Prefetto di Taranto, si è tenuta nei giorni scorsi una riunione tra le forze dell’ordine e le Polizie Locali per approntare un dispositivo di sicurezza adeguato a qualunque decisione possa essere presa dal Governo.

Alla riunione, in rappresentanza dell’amministrazione Melucci, erano presenti l’assessore alla Polizia Locale Cataldino, il comandante del corpo Matichecchia, il commissario Accoti e l’ingegner De Paola. L’ente, pronto a garantire un ulteriore impegno, ha già reso disponibile un congruo numero di operatori di Polizia Locale, cui si aggiungono i volontari della Protezione Civile.

Gli obiettivi da perseguire sono la definizione dei controlli sul territorio, la sicurezza degli utenti e l’assicurazione di un servizio adeguato.

Correlati

Commenta l'articolo: