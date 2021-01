“Patto per il turismo”, l’appello dell’assessore Manzulli agli operatori del settore

Sul sito istituzionale del Comune di Taranto è disponibile il modulo di adesione al “Patto per il turismo”.

L’iniziativa, lanciata nei giorni scorsi dall’amministrazione Melucci, mira a qualificare l’offerta turistica cittadina attraverso un percorso di condivisione che coinvolgerà direttamente gli esercenti. «La sfida per una Taranto realmente turistica – ha spiegato l’assessore allo Sviluppo Economico, Marketing Territoriale e Turismo Fabrizio Manzulli – la vinciamo solo insieme a chi da anni è impegnato nel settore. Abbiamo solo bisogno di codificare tutte queste iniziative e metterle a sistema, per essere più competitivi anche su scala internazionale. Per questo faccio un appello a tutti gli operatori, affinché l’adesione al “Patto per il turismo” sia ampia».

Per aderire è necessario possedere alcuni requisiti, puntualmente indicati nel modulo: strumenti di comunicazione e interazione con il cliente, accessibilità dichiarata in termini di logistica, orari e modalità di pagamento, accessibilità per i disabili, sostenibilità, responsabilità, inclusività, mappatura e orientamento al cliente, procedure, prassi lavorative esplicitate, sicurezza.

Il modulo di adesione è disponibile all’indirizzo http://www.comune.taranto.it/ index.php/elenco-servizi/ avvisi/41-avvisi/3403-patto- per-il-turismo-taranto- capitale-di-mare-modulo-di- adesione.

