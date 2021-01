La banda Simonetti allieta gli ospiti della Cittadella, il ringraziamento al sindaco Melucci

Il presidente della Fondazione Cittadella della Carità avv. Salvatore Sibilla ringrazia il Comune di Taranto, nella persona del sindaco Rinaldo Melucci, per aver inviato la banda diretta dal M. Simonetti ad allietare gli ospiti dei Padiglioni L’Ulivo ed Arca.

“Ascoltare le note della banda “Simonetti” per i viali della Cittadella della Carità è stata una grande gioia, per il significato che questo gesto ha avuto per tutti gli ospiti della struttura. Questi tempi difficili che il Coronavirus ci costringe a vivere – afferma Sibilla – sono ancora più pesanti per tutti coloro che si ricoverano e che non possono godere della visita dei parenti. Abbiamo interrotto tutti i contatti diretti sin dai primi mesi del 2020; molti dei nostri amici ricoverati hanno difficoltà con la memoria a breve termine, a causa di malattie cognitive degenerative come Alzheimer o Demenza senile, ma ricordano perfettamente le musiche natalizie, che hanno accompagnato tutti i momenti della loro vita. E che per questo motivo sono state particolarmente gradite”. Sibilla ringrazia Melucci anche per ciò che questo gesto ha significato per tutti gli operatori sanitari e non della struttura.

Una boccata d’ossigeno, un segnale di speranza per persone che ogni giorno operano nella massima attenzione. Perché l’obiettivo comune, la lotta al Covid-19, è ancora più stringente quando di parla di responsabilità di vite umane.

Correlati

Commenta l'articolo: