Kyma Mobilità assume 30 nuovi autisti

È iniziato l’indottrinamento dei 30 nuovi autisti, assunti a tempo determinato da Kyma Mobilità per far gestire il turnover del personale, con una particolare attenzione alle corse organizzate in occasione del ritorno a scuola degli studenti in presenza, con i mezzi che viaggeranno al 50% della capienza.

Il Capo area esercizio/sosta/idrovie, Cosimo Russo, e il Capo Ripartizione esercizio, Antonella Vizzarro, hanno accolto i neoassunti illustrando loro l’organizzazione di Kyma Mobilità e i compiti che dovranno svolgere nell’azienda.

Nell’occasione Paolo Castronovi, assessore comunale alle Società partecipate, ha commentato: «questi nuovi trenta autisti dovrebbero rimanere in servizio fino al prossimo giugno, quando dovrebbe essere pronta la graduatoria finale del concorso di Kyma Mobilità per la selezione di Operatori di esercizio da assumere con contratto a tempo indeterminato, della quale il 13 gennaio prossimo inizieranno le prove orali, graduatoria dalla quale l’azienda potrà attingere per le future esigenze di personale».​

