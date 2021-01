Comune di Grottaglie, stabilizzati lavoratori ex LSU

“Il 2021 per cinque ex LSU assegnati al Comune di Grottaglie, parte nel segno della stabilità. Si è ultimata il 31 dicembre 2020 la procedura di stabilizzazione con la firma del contratto a tempo pieno ed indeterminato per 5 operai manutentori del Comune di Grottaglie.

I cinque operai finalmente posso scrivere la parola fine ad un ventennale periodo di precariato. Siamo veramente soddisfatti per aver finalmente dato tranquillità e stabilità a questi nostri collaboratori che, in questi anni, hanno sempre lavorato con grande spirito di abnegazione alle attività comunali e che ora possono finalmente guardare al futuro con maggiore fiducia”, conclude Ciro D’Alò, Sindaco Città di Grottaglie.

