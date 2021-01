Stadio in sicurezza, l’impegno dell’amministrazione Melucci

L’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Taranto, Francesca Viggiano, ha effettuato un sopralluogo all’interno dello stadio “Erasmo Iacovone”, dove sono in corso le attività di messa in sicurezza della copertura della tribuna predisposte dall’amministrazione Melucci.

«Attraverso una pedana mobile – ha spiegato Viggiano – gli operatori stanno provvedendo alla rimozione delle parti danneggiate e pericolose, in modo tale da consentire in totale sicurezza lo svolgimento della prossima partita in casa. Anche attraverso il nostro impegno e il lavoro dei nostri uffici supportiamo i nostri colori, la nostra squadra».

Correlati

Commenta l'articolo: