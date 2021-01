Accordo fra sindacati dei metalmeccanici e Leonardo

“Ritengo di estrema importanza l’accordo concluso in questi giorni tra i sindacati dei metalmeccanici e Leonardo, che in Puglia interessa gli stabilimenti di Grottaglie e Foggia.” Lo dichiara il Segretario del PD Puglia On. Marco Lacarra.

“L’accordo, che supera lo strumento della cassa integrazione, provando a sviluppare nuove strade di sostegno ai lavoratori in questo difficile periodo, conferma l’importanza degli investimenti in innovazione nel momento storico che stiamo attraversando. Sono quindi estremamente soddisfatto di questo passaggio, che tutela il lavoro nel settore aerostrutturale, diventato tanto importante per la nostra terra. Va dato atto a uno dei più importanti player del settore di aver voluto confermare il proprio impegno nel nostro territorio con un approccio capace di tenere insieme occupazione e visione di lungo periodo.”

