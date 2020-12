Un laboratorio di animazione con il talento tarantino Nicola Sammarco, l’amministrazione Melucci sostiene il progetto

La casa del custode di Palazzo Galeota si trasformerà in un piccolo laboratorio di cinema d’animazione. L’amministrazione Melucci, infatti, ha accolto la richiesta dell’associazione “Obiettivo Borgo Antico”, presieduta dal talento tarantino del disegno animato Nicola Sammarco, concedendole l’uso dell’immobile per 6 mesi.

L’associazione organizzerà corsi gratuiti per formare i talenti locali e avvicinarli al mondo dei cartoni animati, grazie all’esperienza internazionale di Sammarco, disegnatore tra gli altri per i colossi Disney e Netflix.

«Nicola è un tarantino davvero illustre – le parole dell’assessore al Patrimonio Francesca Viggiano – e, dopo aver girato il mondo, porta a Taranto la sua arte per un progetto di formazione. Nell’ultima seduta di giunta abbiamo deciso di concedere alla sua associazione uno spazio dove svolgere questa attività, nell’interesse dei ragazzi di Città Vecchia e non solo, immaginando che possa essere motore di nuove occasioni di sviluppo economico e culturale per l’intera città».

