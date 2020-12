Prete commissario Authority di Taranto, Chianese e Azzaro: “Risultato auspicato da noi tutti”

“La nomina da parte del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, di Sergio Prete a commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio è il risultato auspicato da tutti noi”. Giovanni Chianese, commissario provinciale del Pd di Taranto e Gianni Azzaro, coordinatore cittadino e consigliere comunale di Taranto, esprimono soddisfazione in merito alla decisione nel segno della continuità.

“Taranto, soprattutto in questa fase – proseguono Chianese e Azzaro – non può assolutamente permettersi pericolose interruzioni, né un prolungato vuoto. Per questo, in attesa che si completi il percorso che porterà alla riconferma di Sergio Prete, per un altro mandato quadriennale, come Presidente dell’Autorità Portuale, accogliamo con favore la notizia che permette di portare avanti una serie di percorsi già avviati e con riferimento ai quali, lo stesso Prete mostra da sempre grande capacità di gestione. Si consente così a chi ha visto nascere determinati processi e quindi li conosce perfettamente, di andare avanti”.

“Un’attività quella portuale – concludono – che tra l’altro risponde perfettamente alle aspettative di un territorio che chiede a gran voce la diversificazione economica ed uno sviluppo che non è più soltanto acciaio. Noi ci facciamo interpreti di questo bisogno. Ringraziamo il Ministro De Micheli ed esprimiamo soddisfazione per la laboriosa opera della segreteria nazionale ed in particolare di Nicola Oddati. Siamo orgogliosi della nuova impronta del partito del quale siamo parte”.

