Manovra, Turco: “Misure straordinarie per far ripartire il Paese”

“Una manovra da 40 miliardi di euro per rafforzare ulteriormente le misure emergenziali e far ripartire il Paese. Le misure sono destinate a sostenere il tessuto economico e traghettare l’Italia fuori da una crisi senza precedenti. Sviluppo e crescita sono i due pilastri di una legge di bilancio ambiziosa a favore di famiglie, lavoro, occupazione, sanità, scuola, così duramente colpiti dalla pandemia. Importanti sono anche le misure su innovazione, infrastrutture, fisco, trasporti, ambiente, ricerca”. Commenta così il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega alla Programmazione economica e agli Investimenti, Sen. Mario Turco, il via libera definitivo del Senato alla legge di Bilancio.

“La manovra arriva al termine di un anno drammatico e contiene misure di carattere straordinario – commenta il Sottosegretario – Abbiamo messo in campo un ulteriore sforzo finanziario per non lasciare indietro nessuno, introducendo nuovi strumenti a favore di imprese e di lavoratori autonomi, anche loro fortemente segnati dall’emergenza sanitaria in corso. Siamo arrivati a questo importante risultato grazie all’impegno di tutte le forze di Governo che sono riuscite a fare sintesi. Adesso occorre approvare il Recovery plan per costruire il futuro dell’Italia e cogliere le grandi opportunità che l’Europa ci ha offerto”.

