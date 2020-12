Leo su proroga formatori Centri per l’impiego

“La Giunta regionale ha approvato ieri, su mia proposta, la delibera che consente di prorogare le attività degli operatori della formazione attualmente in servizio presso i Centri per l’Impiego pugliesi, il cui termine era fissato al 31 dicembre 2020”, comunica l’assessore all’istruzione, alla formazione e al lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo.

“Ho mantenuto l’impegno che avevo preso con i lavoratori, con le organizzazioni sindacali e con il Consiglio Regionale. Questi professionisti della formazione svolgono prestazioni importanti per i servizi pubblici per il lavoro, a maggior ragione in un momento delicato di rafforzamento e potenziamento dell’ARPAL e dei centri per l’impiego. Per queste ragioni – continua Leo – era necessario garantire la continuità delle funzioni. Al contempo ritengo indispensabile individuare una soluzione responsabile e condivisa all’annoso problema del rapporto di lavoro di questi professionisti. A strettissimo giro convocherò associazioni datoriali e sindacati per iniziare questo percorso”.

“La proroga – ha concluso l’assessore – consente al Consiglio e alla Commissione competente di affrontare la questione nelle prossime settimane. Voglio ringraziare l’assessore al Bilancio Raffaele Piemontese e le sue strutture, oltre ai miei uffici, per la sensibilità al tema e per la fattiva collaborazione nella individuazione delle risorse utili all’adozione del provvedimento”.

Leo lancia il Tavolo interistituzionale “Istruzione e Benessere”

Diventa permanente e amplia i suoi obiettivi il Tavolo di Coordinamento regionale tra gli assessorati all’Istruzione, alla Sanità e ai Trasporti e i rappresentanti di scuola e università. Un “luogo” di confronto istituzionale che in questi mesi difficili di lotta alla pandemia si è rivelato utile e proficuo, consentendo la connessione di esigenze e criticità dei diversi ambiti e la possibilità di affrontare le problematiche con un lavoro di squadra. La Giunta regionale ha dunque approvato ieri la proposta dell’assessore all’Istruzione Sebastiano Leo che ha voluto così dare una forma permanente a questa esperienza istituzionale.

“L’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia ha evidenziato quanto istruzione e salute siano strettamente collegate e incidano sul benessere di un Paese. È necessario ragionare in una logica di interdisciplinarietà, dall’adozione di policy integrate che abbraccino il concetto di salute e benessere dello studente a 360 gradi” spiega l’assessore Leo “Dobbiamo guardare oltre l’emergenza da Covid 19 e farci portatori di un manifesto, da promuovere nelle scuole e nelle università della Puglia, che lanci strategie unitarie in materia di sanità, benessere, corretti stili di vita, prevenzione, servizi educativi per l’infanzia, nuove forme di mobilità, sport. Da qui l’idea di istituire un Tavolo permanente con i colleghi assessori Lopalco e Maurodinoia, la Direttrice USR Puglia Anna Cammalleri e le Università del territorio, che ringrazio per la straordinaria sinergia. Al tavolo di lavoro saranno ovviamente invitate anche le organizzazioni sindacali.”

Il Tavolo nasce dunque a valle degli incontri che si sono svolti negli scorsi mesi al fine di effettuare un raccordo tra le diverse fonti normative, regolamentari e i provvedimenti emanati in materia di gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, nell’ambito delle attività scolastiche ed universitarie. In quella circostanza emerge netta la necessità di rendere stabile il rapporto tra i soggetti e costituire un tavolo di coordinamento regionale finalizzato in primis a garantire un’uniforme applicazione dei protocolli operativi da parte degli Uffici Scolastici Provinciali, delle Istituzioni Scolastiche, delle Università, delle articolazioni organizzative delle ASL, delle aziende regionali di trasporto pubblico e degli operatori del mondo dello sport. Il Tavolo non si occuperà solo dell’emergenza sanitaria ma sarà anche l’incubatore e il promotore di progetti di educazione alla salute, di promozione della prevenzione e di corretti stili di vita, di nuove forme di mobilità e movimento, di tutte quelle iniziative che favoriscono il benessere dello studente nell’ambito scolastico e universitario.

