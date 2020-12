Crispiano: stabilizzazione LSU

“Fin dall’inizio del nostro mandato ci siamo impegnati affinché, nonostante la situazione finanziaria dell’ente, si portasse a termine il percorso di stabilizzazione dei lavoratori LSU. Era un impegno civico e morale che oggi, grazie anche alle norme approvate dal Governo Conte con la finanziaria del 2019 e l’impegno del M5S, portiamo a termine con l’assunzione definitiva a tempo indeterminato degli ultimi 11 dipendenti comunali”. Sono queste le parole del sindaco di Crispiano (TA), Luca Lopomo, per aver raggiunto un traguardo importante per la sua Amministrazione. Dopo 20 anni di precariato, infatti, questi lavoratori e lavoratrici potranno finalmente vedere il proprio futuro lavorativo riconosciuto con la giusta dignità che meritano.

Un obiettivo raggiunto grazie all’impegno del Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Di Gregorio, che ha coordinato tutto il lavoro, alla Dott.ssa Scialpi, che ha fatto quadrare i conti, alla Dott.ssa Muci che, insieme a tutto il suo ufficio, ha avviato questo percorso già nel 2017 con l’avallo dell’amministrazione Ippolito prima e del Commissario Volpe dopo, a Tiziana Ronsisvalle Segretaria Fp CGIL Taranto che ha seguito da vicino tutto l’iter con grande spirito di collaborazione, all’ex assessore al personale, Angelo Fragnelli, all’attuale Assessore Maria Pia Stanco e a tutti i componenti della maggioranza consiliare. Un lavoro di squadra in continuità amministrativa nell’interesse della comunità, come dovrebbe sempre accadere nei Comuni che funzionano. “Un grazie ed un augurio di buon lavoro infine ai nuovi dipendenti Comunali che sono chiamati oggi a dare ancora di più, in un momento storico come quello che stiamo attraversando, per riuscire a dare servizi sempre più efficienti a tutta la nostra comunità”. Si preannuncia un anno di grandi sfide e la macchina comunale, insieme a tutte le altre istituzioni coinvolte nella ripresa dopo questa Pandemia, dovrà essere in grado di dare risposte efficaci, certe e veloci alle tante esigenze dei cittadini.

Il Sindaco, la Giunta, i consiglieri Comunali hanno compiti di indirizzo e di controllo importanti, certo, ma chi porta avanti la barca di una amministrazione e ne determina principalmente la sua efficacia, sono i suoi dirigenti ed i suoi dipendenti. “Sono certo” – conclude il sindaco – “che ognuno di loro senta forte come noi oggi la grande responsabilità che abbiamo soprattutto verso le giovani generazioni”.

