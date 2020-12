“Sipario, si legge”, ultimo appuntamento di dicembre con Chiara Francini

Con Chiara Francini e il suo libro “Il cielo stellato fa le fusa” edito da Rizzoli, lunedì 28 dicembre a partire dalle 20,30 ci sarà l’ultimo appuntamento con Sipario, si legge per il mese di dicembre. Un incontro promosso dalla libreria Mondadori bookstore di via de Cesare, grazie all’iniziativa dell’amministratore, Carmine Fucci, che sin dal primo momento ha aderito con entusiasmo al progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci.

«Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti con queste presentazioni virtuali – commenta l’assessore alla Cultura Fabiano Marti. Non ci siamo mai fermati e non ci siam fatti spaventare dalla chiusura del Teatro. Certo, c’è rammarico e ci mancano i riflettori su quello che riteniamo uno dei cuori pulsanti della cultura nella nostra città, ma abbiamo ribaltato il problema e trovato una formula che sta ottenendo importanti riconoscimenti. Migliaia di visualizzazioni e migliaia le persone che interagiscono e che ci dicono che il progetto così come è stato pensato ha funzionato».

Lunedì 28 dicembre dalle 20,30 sul palco del Teatro Fusco sarà la volta di Chiara Francini, scrittrice e attrice di teatro e cinema, nonché collaboratrice de “La Stampa” come editorialista. Nel libro “Il ciel stellato fa le fusa” presenta la storia di quattro ragazze e quattro ragazzi, provenienti ciascuno da un mondo diverso, che restano rinchiusi in una villa sontuosa a Fiesole, in compagnia di una governante e di un gatto. Che fare se non ispirarsi al Decameron di Boccaccio e mettersi a novellare? È la domanda che si pone l’autrice e alla quale, attraverso un percorso intimistico, proveremo a dare una risposta.

Sul palco del teatro Fusco, ci saranno Carmine Fucci, amministratore di Mondadori Bookstore di via de Cesare, l’assessore alla Cultura del Comune di Taranto, Fabiano Marti, promotore di Sipario, si legge, e Gianni Sebastio, direttore di Canale85 che modererà l’incontro e interagirà con la scrittrice.

