Processo di internalizzazione del Servizio di Emergenza Urgenza 118: le precisazioni della ASL Taranto

Con riferimento allo stato di agitazione indetto dalle Segreterie delle Funzioni Pubbliche, la Direzione Generale della ASL Taranto precisa di aver già convocato in data 23 dicembre 2020 un incontro fissato per il giorno 28 dicembre 2020 per procedere all’istituzione di un tavolo tecnico finalizzato all’avvio del processo di internalizzazione del Servizio di Emergenza Urgenza 118, così come richiesto dalle Segreterie innanzi specificate.

L’incontro, che non si è tenuto per l’indisponibilità di alcune sigle sindacali, è stato riconvocato per il giorno 29 dicembre 2020 alle ore 11.

In questa occasione la Direzione Generale dell’ASL Taranto e l’Amministratore Unico di Sanitaservice, relazioneranno sullo stato di avanzamento della procedura di internalizzazione del servizio SET 118 e affronteranno ogni eventuale ed ulteriore problematica attinente all’attuale gestione affidata alle associazioni di volontariato.

