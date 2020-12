Palio di Taranto, successo nelle competizioni del 20 Dicembre

C’è tanto Palio nel medagliere delle due competizioni sportive tenutesi domenica 20 dicembre, e rivolte ad atleti di tutta Italia. L’associazione sportiva ionica, infatti, ha collezionato un totale di 21 medaglie, di cui ben 11 di oro, 6 di argento e 4 di bronzo, nell’ambito dell’Italian Indoor Rowing Challenge e del Campionato Regionale Indoor. Un risultato straordinario per il Palio di Taranto e per i suoi vogatori che hanno partecipato – in remoto – alle gare previste dai due tornei, grazie all’utilizzo dei tre remergometri messi a disposizione dalla società. Bissato dunque il successo raggiunto un anno fa a Grottaglie, dove il lavoro dei canottieri tarantini fu ripagato da altrettanti premi e riconoscimenti, in particolare quello di Campione Regionale raggiunto ben 8 volte

Si consolida ancora la leadership del Palio di Taranto nel panorama nazionale delle iniziative sportive legate alla voga, disciplina riscoperta da oltre trent’anni nella Città dei Due Mari, dapprima in modalità due remi sui tradizionali gozzi in legno, come rievocazione storica delle antiche tradizioni marinare, poi con le più moderne imbarcazioni costal rowing a sedile mobile e lance a 10 remi e gozzo nazionale sedile fisso.

Proprio con queste due ultime specialità, il Palio di Taranto ha gettato le basi per un rilancio pioneristico dello sport di mare nel capoluogo ionico, mettendo al centro non solo l’attività agonistica ma anche quella didattica, grazie alla presenza di un valido staff tecnico, composto da abili istruttori federali, che lavora tutto l’anno nel quartier generale della società, ricavato in una piccola baia ai piedi del centralissimo Castello Aragonese, con l’obiettivo di formare nuovi talenti.

(foto di repertorio)

Correlati

Commenta l'articolo: