Federmoda: il decreto Natale penalizza in particolare il settore moda

Tre giorni di semaforo arancione (da lunedì 28 a mercoledì 30) per il commercio al dettaglio, dopo quattro giorni di rosso. Tuttavia, rosso non per tutti, ma solo per i negozi di abbigliamento e calzature per adulti, infatti hanno avuto facoltà di restare aperti il dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati, o di biancheria personale. Un distinguo fortemente penalizzante per il settore dell’Abbigliamento e Calzature che, assieme all’altro dell’Oreficeria, vede nella vendita per il regalo di Natale uno dei momenti più attesi e risolutivi dalle attività del commercio.

Mario Raffo, presidente provinciale di Federmoda Confcommercio, facendosi interprete dell’ampio malcontento dei commercianti del settore moda, sottolinea che lo stop al dettaglio ‘moda’ – fissato dal Decreto Natale per contenere il contagio- contrasta, con la decisione di lasciare invece aperte negli stessi giorni ben 29 tipologie di attività al dettaglio, non tutte rispondenti alla logica del ‘bene di prima necessità’.

Senza entrare nei particolari, basta scorrere la lista pubblicata nell’allegato 23 del DPCM 3. 12.20 per rendersi conto che il fermo ha bloccato proprio quelle attività del commercio di vicinato che più hanno sofferto nei mesi scorsi e che, a partire da novembre, accettando le ordinanze comunali dei sindaci (idem a Taranto) di anticipazione dell’orario di chiusura serale, avevano puntato sulla no stop di dicembre.

“Ci era stato detto – commenta Raffo- ‘fate qualche sacrificio a novembre, così a dicembre potete lavorare in serenità’.

La chiusura del 24 dicembre è stata una follia, così come riteniamo siano profondamente sbagliate quelle del 31 dicembre e del 5- 6 gennaio.

Sette giorni di fermo (in giornate lavorative) senza prevedere alcun ristoro, in un periodo in cui la gente sarebbe maggiormente disposta a spendere, a chiusura di un anno di attività disastroso, rappresenta una nuova batosta per il settore della moda che soffre ormai a qualsiasi livello della filiera, dalla produzione alla distribuzione e vendita, e che ha sempre rappresentato una voce importante dell’economia del Paese.

Il 7 gennaio anche in Puglia partiranno – con due giorni di ritardo rispetto alla data del 5- i Saldi invernali, auspichiamo che tutto fili liscio, ormai abbiamo la sensazione di navigare a vista”.

TURISMO NATALE: CROLLO TOTALE

E’un lockdown da incubo: il crollo è totale sia nelle località turistiche che nelle città.

Sei giorni fermi a casa, e quattro liberi di muoversi, ma solo nel proprio comune. Dieci giorni, i più importanti, sui quattordici delle festività natalizie, completamente persi. Il turismo resta il grande sconfitto del Decreto Natale.

In un anno senza Covid tra Natale e l’Epifania si sarebbero messi in viaggio 18 milioni di Italiani ed il giro di affari per tutta la filiera del turismo (ricettivo, ristorazione, trasporti etc.) sarebbe stato di circa 13 miliardi di lire; il calo delle presenze a Natale/Befana 2020 se va bene sarà del 90%. A snocciolare le cifre è il numero uno di Federalberghi, Barnabò Bocca, secondo il quale le misure di contenimento varate dal Consiglio dei Ministri rappresentano una beffa per quegli imprenditori che si erano attrezzati per tenere aperte le strutture, malgrado le tante regole e limitazioni.

A livello provinciale Confcommercio ha voluto fare una propria verifica tra le imprese associate e da una veloce sondaggio tra le due categorie del settore ricettivo (alberghiero ed extra alberghiero) è emerso che per il periodo di dicembre una buona parte delle strutture alberghiere della provincia ha optato per la chiusura. Si è continuato a lavorare con la clientela business e soprattutto con i trasfertisti negli alberghi del capoluogo, e nelle strutture extra alberghiere anche in provincia; ma già a partire dalla settimana di Natale il crollo è stato pressoché totale e sino alla settimana della Befana non vi sono che pochissime prenotazioni.

“Dopo il lockdown di Pasqua ed una estate strappata – commenta Cosimo Miola, presidente dell’Extra alberghiero di Confcommercio- questa ulteriore batosta ci fa chiudere il 2020 con l’amaro in bocca. Siamo due volte penalizzati: dalle misure anticontagio che, vietando gli spostamenti, fermano il turismo e dalla discriminazione attuata nei nostri confronti. I decreti ristori immediati sono infatti destinati solo a bar e ristoranti e lasciano fuori tutto il ricettivo e le varie attività e servizi del turismo collegati. Un vero disastro, un anno da incubo”

