Cambia la flotta di auto del Comune di Taranto

Nelle scorse settimane sono state consegnate le nuove auto in dotazione alle direzioni comunali e la scelta è ricaduta su auto a minore impatto ambientale, con sistema full hybrid.

Si tratta di un primo lotto di auto ibride, il cui sistema consente l’abbattimento delle emissioni di CO2, più compatibile con il generale impegno dell’amministrazione Melucci di favorire la tutela dell’ambiente.

«A marzo – commenta l’assessore al Patrimonio Francesca Viggiano – completeremo la flotta di auto in dotazione alle direzioni comunali, dando seguito all’input del Sindaco Rinaldo Melucci di rivedere ogni aspetto della attività amministrativa al fine di renderlo ecocompatibile e rispondente all’esigenza di tutela dell’ambiente. I grandi cambiamenti partono anche da piccoli gesti e scelte che possono spronare e divenire esempio da seguire da parte di tutti i cittadini, un impegno comune di lotta per la tutela dell’ambiente che ci vede tutti attori protagonisti, ciascuno nel proprio ambito e che nell’insieme può davvero fare la differenza per il pianeta».

