Vaccino Day anche a Crispiano

Oggi, 27 dicembre 2020, anche Crispiano sarà protagonista del giorno del Vaccino anti Covid in contemporanea con tutti i Paesi dell’Unione Europea. Una giornata storica che darà inizio alla controffensiva contro questo terribile virus. La strada per debellare completamente questa pandemia, tuttavia, è ancora lunga. Secondo gli scienziati, inizieremo a vedere gli effetti della vaccinazione di massa a cominciare dalla fine della prossima estate. Ciò significa che non bisogna smettere di mantenere alta l’attenzione e soprattutto ognuno di noi dovrà continuare a utilizzare tutte le misure di protezione, mascherine distanziamento e igienizzazione, ancora per un po’.

Ma finalmente tocchiamo con mano i primi concreti segnali di speranza, un messaggio di fiducia che inizia anche da Crispiano. “Per questa ragione” – afferma il sindaco Luca Lopomo – “dobbiamo sentirci tutti partecipi. La nostra comunità è stata sempre unita e responsabile, dimostrando in questi lunghi mesi una grande maturità di cui sono grato ad ognuno di voi. Il Covid ha portato via 5 nostri concittadini ed ha fatto paura a tante famiglie, ancora molti in queste ore stanno combattendo questa battaglia, non smettiamo di stare loro vicino, non smettiamo di restare uniti e di continuare a mostrare la generosità e la solidarietà di Crispiano.

Ricorderemo questi giorni come un periodo difficile, faticoso, in cui ci siamo sentiti spesso sopraffatti e impotenti, ma anche come i giorni in cui i valori fondanti positivi della nostra comunità sono emersi prepotentemente, e ci hanno mostrato la strada da seguire. Se sapremo far tesoro di questa esperienza tutti insieme, saremo in grado di ricominciare a ricostruire il nostro tessuto economico e sociale su nuove basi e con più forza, mettendo al centro prima di tutto le persone, partendo dai più fragili, i nostri anziani, i nostri ragazzi, e tutte quelle attività messe a tappeto dalla pandemia che stanno eroicamente resistendo”. Concludendo, il sindaco afferma: “Ci aspetta un anno di grandi sfide, da come le affronteremo dipenderà il futuro della nostra comunità. Noi ci metteremo come sempre il massimo, stateci vicino e lavoriamo tutti nella stessa direzione, lo dobbiamo a coloro che non ci sono più, a chi ha sofferto, a chi ancora sta affrontando tante difficoltà, e soprattutto ai nostri giovani”.

