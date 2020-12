Successo contest per brani natalizi da inserire nella playlist della filodiffusione

Grande successo per il contest dell’amministrazione Melucci rivolto ai musicisti tarantini per brani natalizi da inserire nella playlist della filodiffusione.

Lo scorso 21 dicembre, l’assessore alla cultura Fabiano Marti ha lanciato un contest attraverso il quale chiedeva ai musicisti tarantini di inviare alla mail dell’assessorato alla cultura e sport brani natalizi inediti o editi riarrangiati da inserire nella playlist che, dal 22 novembre e fino al 6 gennaio prossimo, sta accompagnando il periodo natalizio nelle principali vie della città.

“L’idea – ha dichiarato i l’assessore Fabiano Marti – è semplicemente quella di dare più spazio e visibilità possibili agli artisti della nostra città. E Taranto e i tarantini, come sempre, rispondono alla grande ad ogni stimolo positivo. Dalla prossima settimana i 28 brani saranno inseriti nella playlist. Ringrazio tutti i musicisti che hanno aderito all’iniziativa e sono dispiaciuto di essere stato costretto ad escludere i brani non a tema. Tra di essi ce ne sono alcuni davvero belli e troveremo sicuramente il modo per dare ai loro autori e interpreti lo spazio che meritano”.

Correlati

Commenta l'articolo: