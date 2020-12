Ostuni: sequestro cantiere abusivo da parte dei CC Forestali

Intervento dei Carabinieri Forestali della Stazione di Ostuni, unitamente alla Polizia Locale della “Città Bianca”, che, in un controllo coordinato sulle attività edilizie nelle zone rurali e nelle aree naturali protette, hanno rinvenuto, in contrada Difesa di Malta, all’interno del Parco Regionale delle Dune Costiere, i segni di un’attività di scavo in terreni agricoli.

Da un più attento esame, si è evidenziato che era stato allestito un vero e proprio cantiere edile, con accatastamento dei materiali da utilizzare per una nuova costruzione: mattoni forati, blocchetti di cemento, travi in legno e sabbia per calcestruzzo.

Oltre a ciò, sugli stessi terreni è stato riscontrato un deposito incontrollato di rifiuti, per lo più provenienti da scarti di lavorazioni edili.

I Militari e la Polizia Locale hanno accertato che per il cantiere non era stata presentata alcuna istanza di permesso, e quindi hanno sottoposto a sequestro penale preventivo tutta l’ area occupata dallo stesso, nonché dai cumuli di rifiuti, per una superficie complessiva di circa 8.300 metri quadri.

I terreni sono intestati a più eredi comproprietari, ai quali sono stati contestati i reati di intervento edilizio in assenza del prescritto permesso di costruire, in area sottoposta a tutela, di cuiall’ art. 44, comma 1, lett. c) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo Unico dell’Edilizia e dell’Urbanistica) e dell’ art. 181, comma 1, del Decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio).

Per quanto riguarda la gestione illecita di rifiuti, invece, agli stessi proprietari è stato contestato il reato di cui all’ art. 256, comma 1, del Decreto legislativo n. 152 del 2006 (Testo Unico Ambientale).

Per i proprietari, nelle more di ulteriori accertamenti, è scattato il deferimento alla Procura della Repubblica di Brindisi.

