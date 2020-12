Donazione natalizia per i neonati del Punto Nascita di Castellaneta

Una donazione natalizia che è anche un messaggio di augurio e di speranza. Il gruppo EGOmania di Bari ha donato una fornitura di body per i piccoli nati di questo periodo presso il Punto Nascita del presidio ospedaliero di Castellaneta (TA). Un primo Natale speciale da ricordare e da celebrare, nonostante la pandemia in corso.

“La nascita è il miracolo più grande della vita, un evento che dona speranza e amore anche in questo periodo di emergenza”, dichiara la dottoressa Chinellato, responsabile del Punto Nascita di presidio, che sottolinea come la struttura sia sempre attiva e funzionale, garantendo alle donne di partorire in sicurezza, in collaborazione costante e sinergica con il reparto di Ostetricia e Ginecologia diretto dal dottor Del Gaudio.

“Il punto nascita di Castellaneta riveste un particolare ruolo strategico per la sua posizione geografica inter-provinciale, grazie alla collaborazione della direzione di presidio e strategica” dichiara Stefano Rossi, direttore generale ASL Taranto, “Il nostro augurio di buona vita a tutti i piccoli nati in questo periodo speciale e alle loro famiglie”.

