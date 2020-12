Un giovane residente di Città Vecchia recupera un monopattino gettato in acqua

Un riconoscimento «al grande senso civico dimostrato», quello assegnato ieri al giovane residente di Città Vecchia Mimmo Lupoli dall’assessore allo Sviluppo Economico, Marketing Territoriale e Turismo Fabrizio Manzulli.

Nei giorni scorsi il ragazzo ha avuto la prontezza di spirito di recuperare personalmente un monopattino gettato in mare, in Città Vecchia, e di segnalarlo all’operatore BIT Mobility, presente in città con i suoi mezzi elettrici in sharing, che è intervenuto per la sua manutenzione.

«Il senso civico dimostrato da questo ragazzo – ha evidenziato l’assessore – conferma il rinnovato sentimento di cura che i cittadini hanno per la loro città. Un monopattino gettato in acqua da qualche vandalo deturpa l’immagine di Taranto ed è necessario l’impegno di tutti perché questi comportamenti vengano denunciati alle autorità».

«Siamo grati a Mimmo e a tutti i nostri utenti per la collaborazione che offrono affinché il servizio di monopattini in sharing funzioni correttamente – ha sottolineato Michela Crivellente, AD e co-fondatrice di BIT Mobility –. D’accordo con l’amministrazione comunale intendiamo premiare questi comportamenti virtuosi, assegnando un riconoscimento speciale e un abbonamento semestrale al nostro servizio».

