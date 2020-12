Pista abusiva di motocross al quartiere Salinella, l’intervento della Polizia Locale

Gli operatori dei reparti Ambientale e Viabilità della Polizia Locale sono intervenuti in un’area di grandi dimensioni a ridosso del quartiere Salinella, tra via Golfo di Taranto e via Lago Maggiore, utilizzata abusivamente come pista da motocross.

Molti cittadini avevano segnalato il disturbo proveniente dalle moto che percorrevano l’area incolta, soprattutto nei fine settimana. Trattandosi di area privata sono stati contattati i proprietari che hanno sporto denuncia contro ignoti e provveduto a far bonificare l’area questa mattina, contestualmente con il controllo della Polizia Locale. Chiaramente l’area verrà monitorata affinché non si ripetano violazioni di questo tipo.

Correlati

Commenta l'articolo: