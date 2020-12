Perrini (FdI): 300mila euro al comune di Sava per sostenere le spese di depurazione

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, ringrazia i colleghi consiglieri tarantini per aver fatto approvare l’emendamento proposto

“Riconoscere al Comune di Sava 300mila euro per evitare che i cittadini vedessero aumentate le tasse per un disservizio che vivono da anni (l’assenza di un impianto di depurazione) è un vero regalo di Natale che il Consiglio regionale, nel Bilancio 2021, ha voluto fare su mia sollecitazione. Per questo voglio ringraziare i colleghi consiglieri regionali tarantini per aver accolto l’emendamento in favore del Comune per sostenere gli interventi in materia di reflui. Verrà, così, riconosciuto un contributo straordinario di trecentomila euro per concorrere alle maggiori spese sostenute dai cittadini per lo svuotamento delle fosse a causa dell’assenza di impianto di depurazione.

“Il prossimo impegno sarà quello di dotare quella zona di impianto di depurazione e rete fognaria, come qualunque comunità della moderna civiltà merita di avere”.

