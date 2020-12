Parcheggi a pagamento sospesi nei giorni di “Zona Rossa”

L’amministrazione Melucci, per venire incontro alle esigenze dei cittadini, attraverso un’ordinanza dirigenziale della Polizia Locale ha disposto la sospensione temporanea dei parcheggi a pagamento esistenti sul territorio comunale nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, durante i quali saranno applicate le misure previste per la cosiddetta “Zona Rossa”, secondo quanto disposto dal “Decreto Natale”.

Tale disposizione non è valida per i parcheggi recintati Icco, Oberdan, Campania ed ex Mercato Coperto, dove il pagamento del ticket di sosta sarà attivo anche nelle giornate indicate.

