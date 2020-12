La Tatò Paride Spa dona panettoni e spumanti al nosocomio tarantino

Proseguono le dimostrazioni di sensibilità e attenzione delle aziende del territorio nei confronti dei medici, infermieri e operatori della sanità pubblica in servizio nei reparti nei giorni di festa. La Tatò Paride, azienda pugliese fortemente radicata nel territorio, operante nella grande distribuzione, attraverso la sua Fondazione “Tatò Paride per l’Italia” ha donato 160 panettoni Coop e spumanti al nosocomio tarantino. I graditissimi doni saranno distribuiti a tutto il personale sanitario che opererà la notte di Natale.

“Siamo da sempre radicati nel nostro territorio con il quale viviamo in simbiosi. Anche per Natale vogliamo mostrare la nostra vicinanza agli operatori sanitari e tutto il nostro ringraziamento per l’instancabile dedizione nei confronti dei nostri cittadini malati”, commenta l’azienda.

“Terminiamo questo 2020 con un dolce gesto di solidarietà”, è l’augurio dell’avv. Stefano Rossi, direttore generale dell’Asl Taranto. “Questi doni porteranno un po’ di calore a medici, infermieri e operatori sanitari che anche durante la Vigilia saranno impegnati in prima linea. Il mio personale ringraziamento va all’azienda per il suo nobilissimo gesto e la sensibilità dimostrata. Auguri a tutti!”.

