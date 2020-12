Kyma Mobilità: variazione orari autobus e sospensione pagamento sosta nei giorni di lockdown

Nella giornata della Vigilia e in quella del Santo Natale gli orari delle corse degli autobus di Kyma Mobilità subiranno alcune variazioni.

Il 24 dicembre le ultime corse degli autobus partiranno alle 22.00 circa, mentre nel giorno di Natale è prevista una sospensione del servizio dalle ore 14 alle ore 18.00, mentre nella serata le ultime partenze sono previste alle 22.00 circa.

Sul sito www.amat.taranto.it sono riportati in dettaglio gli orari per ogni singola linea.

Come disposto da un’ordinanza della Polizia Municipale, inoltre, nelle sole giornate in cui il recente DPCM governativo prevede il lockdown con codice “colore rosso” sarà sospeso il pagamento della sosta nelle “strisce blu” sulle strade di Taranto, come è accaduto durante il lockdown della scorsa primavera, mentre nelle giornate in cui il DPCM prevede il codice “arancione” si dovrà pagare regolarmente la sosta.

Si dovrà invece continuare a pagare la sosta, sia nei giorni in “rosso” che in quelli in “arancione”, nelle aree di parcheggio gestite da Kyma Mobilità: Via Icco, Via Campania angolo Emilia, Via Oberdan angolo via Minniti e Via Principe Amedeo (ex Mercato Coperto).

Nel parcheggio temporaneo nella Caserma Mezzacapo, messo a disposizione dalla Marina Militare, la sosta continuerà ad essere gratuita.

ORARI ULTIME PARTENZE AUTOBUS LINEE KYMA MOBILITA’ 24/12/2020 E 25/12/2020

Giovedì 24 dicembre 2020

Linea Capolinea Orario ultima partenza Capolinea Orario ultima partenza 1/2 Via Consiglio 21:50 Tamburi 21:35 3 Via Consiglio 21:50 Tamburi 21:30 4 Porto Mercantile 21:20 Statte 21:54 5 Via Consiglio 18:59 Via Margherita 19:42 8 via Lago di Garda 21:30 Porto Mercantile 21:50 9 Porto Mercantile 19:58 Buffoluto 20:23 11 Porto Mercantile 21:51 Ipercoop 21:34 13 Porto Mercantile 19:02 ILVA (port. D) 19:30 14 Porto Mercantile 21:10 Leporano 21:39 15 Porto Mercantile 21:15 Lido Azzurro 21:45 16 Porto Mercantile 20:49 Saturo 21:20 17 Porto Mercantile 21:15 Ospedale Nord 21:25 20 Porto Mercantile 21:30 fino PEZZAVILLA PEZZAVILLA 20:15 21 Porto Mercantile 20:20 fino LAMA Chiesa San Vito Faro 20:50 23 Via Consiglio 21:15 Sanarica 21:50 24 Via Consiglio 17:53 Torre Rossa 19:27 25 Via Consiglio 21:25 Pezzavilla 20:32 27 Porto Mercantile 19:50 fino TALSANO Chiesa San Vito Faro 21:20 28 Porto Mercantile 20:54 fino PEZZAVILLA PEZZAVILLA 21:20 29 Via Consiglio 21:33 Pezzavilla 20:30

Venerdì 25 dicembre 2020 (ultime partenze per interruzione servizi 14:00-18:00) RIENTRO FINE SERVIZIO ORE 23:00

Linea Capolinea Orario ultima partenza Capolinea Orario ultima partenza 1/2 Via Consiglio 13:06 Tamburi 13:06 3 Via Consiglio 12:55 Tamburi 13:00 4 Porto Mercantile 12:50 Statte 13:07 5 Via Consiglio 11:45 Via Margherita 12:30 8 via Lago di Garda 13:00 Cimitero 12:58 9 Porto Mercantile === Buffoluto 09:45 11 Porto Mercantile 12:56 Ipercoop 12:51 13 Porto Mercantile 12:30 ILVA 11:34 14 Porto Mercantile 11:44 Leporano 12:15 15 Porto Mercantile 11:45 Lido Azzurro 12:25 16 Porto Mercantile 12:13 Saturo 12:44 17 Porto Mercantile 12:45 Ospedale Nord 12:25 20 Porto Mercantile 11:45 fino LAMA Chiesa Pezzavilla 11:50 21 Porto Mercantile 11:50 fino TALSANO Chiesa San Vito Faro 12:10 23 Via Consiglio 12:48 Sanarica 11:52 24 Via Consiglio 11:46 Torre Rossa 10:12 25 Via Consiglio 11:50 Pezzavilla 12:48 27 Porto Mercantile 12:40 fino TALSANO dal Faro – S. Vito 12:50 28 Porto Mercantile 12:30 fino LAMA Chiesa Pezzavilla 12:30 29 Via Consiglio 12:25 Pezzavilla 12:25

