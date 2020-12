Pulsano: Insieme per un Natale solidale

Tante le iniziative della comunità pulsanese in quest’anno che vedrà un Natale diverso dal solito a causa del distanziamento sociale.

Ma nonostante questo, la SOLIDARIETÀ e la BENEFICENZA per aiutare a stare vicino a chi è solo e a chi ha più bisogno, non si ferma!

In particolare l’Amministrazione Comunale si è adoperata per collaborare con l’Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano nell’organizzazione di un PRANZO DI SOLIDARIETÀ che verrà preparato nelle cucine della scuola domani 23 dicembre e verrà distribuito a 150 persone pulsanesi, nello specifico circa 50 famiglie FRAGILI individuate dai Servizi Sociali del Comune tra i più bisognosi, persone sole, anziani, diversamente abili. Saranno poi i volontari della Protezione Civile Servizio Emergenza Radio, sezione di Pulsano, a consegnare i pasti caldi a partire dalle ore 12.

“L’iniziativa nasce dalla sinergia tra il Comune di Pulsano e l’Istituto Alberghiero, in particolare nella persona della dirigente Bianca Buccoliero, che ringrazio per l’infinita collaborazione e disponibilità. Quest’istituto è per il nostro territorio una risorsa preziosa e un punto di riferimento per diverse iniziative. Penso che solo con L’UNIONE e mettendo INSIEME le forze si possano raggiungere RISULTATI IMPORTANTI. A tal proposito ringrazio anche le numerose associazioni della nostra comunità per il loro buon cuore, lo abbiamo visto durante il primo lockdown e continuano a farlo, organizzando iniziative solidali per i meno fortunati, per non lasciare indietro nessuno. In particolare ringrazio la VENERABILE ARCICONFRATERNITA DEL PURGATORIO di Pulsano per la COLLETTA ALIMENTARE che ha avuto un grande successo e L’ASSOCIAZIONE PULSANO D’AMARE per le diverse iniziative per i più piccoli oltre che per i bisognosi” dichiara l’Assessore ai Servizi Sociali Marika Mandorino.

Sempre l’amministrazione comunale distribuirà a partire da oggi 22 dicembre, 1000 panettoncini a tutti i bimbi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, con un bigliettino di auguri affinché il Natale 2020, nonostante le difficoltà, possa donare un sorriso e un abbraccio virtuale ai più piccoli concittadini.

“Esprimo enorme soddisfazione per il grande cuore che la nostra comunità dimostra in ogni occasione; enti, associazioni, imprenditori, sempre pronti a collaborare e ad unire le forze per stare vicino ai più fragili e non lasciare indietro nessuno. Colgo l’occasione per augurare, nonostante il momento difficile, un sereno Natale a tutti in un poter vivere e riscoprire gli affetti e i valori più veri in famiglia”, dichiara il Sindaco Francesco Lupoli.

