Domani tre Babbo Natale acrobatici sul tetto del SS. Annunziata

Domani, mercoledì 23 dicembre, sarà una giornata speciale per i piccoli pazienti dell’ospedale “SS. Annunziata” di Taranto. A partire dalle 11.00 tre Babbi Natale faranno una sorpresa ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica calandosi dal tetto dell’Ospedale e, tra volteggi entusiasmanti, si affacceranno alle finestre per salutare i bambini, all’interno del reparto, e porteranno loro doni e sorrisi. Naturalmente tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19.

L’iniziativa, voluta fortemente dall’imprenditore tarantino Gianni Graniglia, è organizzata dall’Associazione SIMBA che opera in Ospedale da undici anni sostenendo i bambini ospedalizzati e le loro famiglie nell’affrontare il difficile momento legato alla degenza ospedaliera.

A travestirsi, per dare vita alla giornata di svago per i bambini ricoverati, saranno tre tecnici di “EdiliziAcrobatica”, la prima azienda in Italia ad aver reso possibili opere edili in esterna senza uso di ponteggi, con la tecnica di lavori su doppia fune di sicurezza, e che ha una sede anche a Taranto.

“Siamo grati a ‘EdiliziAcrobatica – commenta Deborah Cinquepalmi, Presidente dell’Associazione SIMBA – perchè ha scelto di condividere con i bambini ricoverati al SS. Annunziata un momento di festa straordinaria nei giorni che precedono il Santo Natale. Vedere i Babbi Natale arrivare dall’alto sarà per loro un’esperienza che non ha prezzo”.

“E’ stato un anno davvero faticoso e difficile, aggravato dalle restrizioni imposte dal contenimento della pandemia di Covid-19, quello che sono stati costretti a vivere i piccoli pazienti ricoverati nei reparti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica del nostro Ospedale”: così esordisce il dott. Valerio Cecinati, Direttore del Reparto di Pediatria.

“In questo anno sono stati privati della possibilità di ricevere le visite dei loro amici – ha poi detto il dott. Valerio Cecinati – e, soprattutto, dei volontari dell’associazione SIMBA, che da anni si occupa di portare allegria e sorrisi nelle corsie dell’ospedale. Con questa iniziativa potremo donare loro un sorriso e un momento di svago. Lo faremo in tutta sicurezza e con la massima attenzione per i bambini che potranno salutare dalle finestre delle loro stanze i Babbi Natale”.

Una donazione per i piccoli pazienti del SS. Annunziata

Un gesto di generosità per rendere più lieto il giorno di Natale dei piccoli pazienti dei reparti di Pediatria e di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale SS Annunziata.

Si è rinnovata anche quest’anno la donazione da parte dell’Associazione “Marco Motolese” e del Club per l’Unesco di Taranto di giocattoli e dolci natalizi che saranno distribuiti dal personale ai pazienti e ai loro familiari.

Quest’anno l’iniziativa è stata sposata dal “Gruppo Donne per la città” che, coordinato da Carmen Galluzzo Motolese, è composto da donne, prevalentemente impegnate in ruoli istituzionali, che hanno dedicato la propria carriera al bene della comunità jonica. Nell’occasione è stato espresso un sentito ringraziamento alla Direzione commerciale “Porte dello Ionio” per aver donato dolci, nonché il “Gruppo Donne per la città” per i giocattoli e per i “dolci doni”.

«Ringrazio l’ASL Taranto – ha detto la presidente Carmen Galluzzo Motolese – che, fin dal lontano 2003, permette all’Associazione Marco Motolese di essere presente nel Reparto di Pediatria del SS Annunziata con il progetto “Libri in corsia”, nell’ambito del quale sono stati donati finora 600 volumi, e permettendoci di realizzare tanto volontariato per rendere più serena la degenza dei piccoli ammalati. Negli anni passati nel reparto abbiamo realizzato anche il Presepe, ma purtroppo quest’anno il Covid ce l’ha impedito».

Sentimenti di profonda gratitudine sono stati espressi dall’Avvocato Stefano Rossi, Direttore generale ASL Taranto, e da Valerio Cecinati, primario dell’Oncologia pediatrica del SS. Annunziata di Taranto, presenti con alcuni collaboratori alla donazione avvenuta, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, all’ingresso del nosocomio.

Il “Gruppo Donne per la città” è composto da Antonella Bellomo, Prefetto di Bari e già Prefetto di Taranto, Bina Santella, Presidente del Tribunale per i Minori di Taranto, Antonella Montanaro, Procuratore della Repubblica per i Minori, Eva Degli Innocenti, Direttrice Museo Archeologico Nazionale di Taranto MArTA, Maria Picarreta, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Brindisi Lecce e Taranto, Vera Corbelli, Segretario generale del Distretto dell’Appennino meridionale, Claudia Sanesi ,Segretario Generale Camera di Commercio Taranto, Beatrice Lucarella, Presidente Sezione Alimentari del Turismo e della Cultura Confindustria Taranto, Sara Lanotte, Dirigente Medico presso Presidio Ospedaliero S.S. Annunziata, e Carmen Galluzzo Motolese, Presidente del Club per l’UNESCO di Taranto e dell’Associazione “Marco Motolese” nonché Consigliera Comunale.

