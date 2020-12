Boxe, Taranto alla ribalta nazionale anche nel pugilato con Davide Fiore

Taranto alla ribalta nazionale anche nel pugilato. Il 15 enne tarantino Davide Fiore ha conquistato anche quest’anno il titolo di campione italiano junior 63 kg. Ereditando la tradizione familiare, Davide ha iniziato l’attività sportiva all’età di 5 anni. Nel 2013 la sua famiglia fonda un’associazione sportiva dilettantistica aprendo una palestra a Talsano dove Davide all’età di 7 anni comincia ad allenarsi ogni giorno, conciliando in maniera perfetta gli impegni scolastici con quelli sportivi. A 13 anni inizia la sua avventura da pugile nella categoria Schoolboys bruciando tutte le tappe e facendo incetta di medaglie e primi posti fino a conquistare il suo primo titolo italiano 2018 nella categoria 54 kg.

A gennaio 2019 viene convocato in Nazionale e comincia ad allenarsi per la selezione ai campionati europei. Ad agosto 2019 parte con la Nazionale per partecipare agli Europei in Georgia battendo i migliori d’Europa e conquistando la medaglia d’argento nella categoria 59 kg. Tornato in Italia, disputa i campionati regionali vincendoli e passando a rappresentare per la seconda volta la Puglia ai nazionali vincendo i quarti, semifinali e finali sempre nella categoria 59 kg diventa per la seconda volta nel 2019 campione italiano. Ad inizio di quest’anno passa di categoria e da schoolboys diventa junior. La chiusura delle palestre a causa della pandemia blocca l’attività agonistica per tre mesi. Davide continua ad allenarsi a casa e quando le palestre riaprono per i soli agonisti di interesse nazionale è perfettamente allenato e pronto a buttarsi nella mischia.

A settembre disputa dunque i campionati regionali nei 63 kg e per il terzo anno consecutivo torna a rappresentare la Puglia ai Nazionali a Roma. Combatte semifinale e finale battendo i migliori della categoria e diventa campione italiano junior 63 kg. Ora un obiettivo importante alle porte per il giovane pugile di terra ionica: con la Nazionale parteciperà ai Campionati Europei junior 2021.

