Avviso pubblico per incarico di consulenza per la predisposizione di progetti su bandi UE

Nella Sezione Bandi di gara e contratti del Sito istituzionale del Comune di Martina Franca (TA) è pubblicato l’Avviso pubblico per il “per il conferimento dell’incarico di consulenza per la predisposizione di progetti finalizzati alla partecipazione dell’ente a procedure di bando indette dall’Unione Europea.”

L’ avviso è finalizzato ad individuare un esperto in progettazione per supportare l’Amministrazione comunale nelle attività di monitoraggio dei bandi, elaborazione strategica delle proposte, configurazione di partenariati, redazione e presentazione dei formulari per l’accesso a fondi europei, gestione amministrativa e rendicontazione dei progetti finanziati.

Tra le attività previste: monitoraggio ed informazione sui bandi e programmi dell’Unione Europea che possono interessare all’Amministrazione comunale e che rientrino negli obiettivi e linee strategiche dell’ente; formazione specialistica per gli operatori della struttura competente per i progetti dell’Unione Europea; formazione degli operatori dei Servizi e degli Amministratori del Comune di Martina Franca sui temi e le opportunità unionali di loro interesse; supporto metodologico ed operativo alla gestione e rendicontazione dei progetti in essere; supporto nella costruzione del dossier di candidatura, ricerca partner e definizione del budget di specifici progetti dell’Unione Europea di interesse dell’Amministrazione.

Sono ammessi alla selezione liberi professionisti singoli o associati o società /enti che erogano servizi di consulenza e che abbiano i requisiti previsti.

“Con il via libera, pochi giorni fa, della plenaria del Parlamento europeo al Quadro finanziario pluriennale 2021-27, diventa chiaro anche l’assetto dei prossimi programmi di finanziamento europei. I finanziamenti dell’UE saranno orientati verso priorità nuove e rafforzate in tutti i settori d’intervento, ivi inclusa la transizione verde e digitale. La politica di coesione e la politica agricola comune continueranno a ricevere finanziamenti significativi e ad essere modernizzate per contribuire nel migliore dei modi alla ripresa economica dell’Europa e agli obiettivi ecologici e digitali dell’UE. Riserviamo una particolare attenzione a quello che sta accadendo in Europa.

I fondi europei rappresentano un’importante occasione e un cospicuo canale di finanziamento per tutti i comuni, e ovviamente anche per quello di Martina Franca. Tuttavia la situazione comune a tutta Italia, con poche differenze tra Nord e Sud, riporta un dato di utilizzo dei fondi europei, pari solo ad un terzo di quelli loro assegnati. Non possiamo nascondere che senza una adeguata formazione, non sufficientemente presente nella macchina amministrativa, risulta difficile che i soldi dell’Unione Europea riusciranno ad essere intercettati e spesi nel territorio. A questo fine, oltre a favorire la formazione degli stessi dipendenti comunali sul tema, con questo Avviso pubblico miriamo ad individuare un consulente che possa supportare l’Amministrazione comunale nella predisposizione di progetti finalizzati alla partecipazione del Comune di Martina Franca a procedure di bando indette dall’Unione europea.

In particolare i settori strategici individuati sono: Sviluppo economico; Smart city; Ambiente; Welfare;Promozione del Territorio (Cultura turismo, attrattori territoriale, sistemi culturali, gestione museale)”, dichiara l’ Assessore alle Politiche Europee, Valentina Lenoci

