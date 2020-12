Appalto AM, Murciano (USB): “Aziende non riescono a versare la mensilità di novembre e la tredicesima”

“I mancati pagamenti da parte di ArcelorMittal nei confronti delle aziende dell’appalto continuano a generare non pochi problemi e rischiano di produrne ulteriori, in un momento già di per sé delicatissimo. Noi, come Usb Taranto, abbiamo deciso di portare la questione all’attenzione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Mario Turco, del Prefetto di Taranto, Demetrio Martino, del Presidente della Regione, Michele Emiliano e del Sindaco Rinaldo Melucci, oltreché della stessa multinazionale.

Sono molte le aziende che non possono pagare la mensilità di novembre, né tantomeno la tredicesima.

Aziende dell’appalto in affanno e di conseguenza dipendenti in difficoltà, già costretti a subire tagli salariali dovuto al perdurare della cassa integrazione. L’invito che la nostra organizzazione sindacale fa è quello di correre subito ai ripari, organizzando un confronto mirato a risolvere al più presto la questione ed evitando che tutto ciò possa determinare effetti sociali preoccupanti”, scrive Egidio Murciano Responsabile Appalti Usb Taranto.

(foto di repertorio)

Correlati

Commenta l'articolo: