“Le stelle di Lorenzo” esaudiscono i desideri dei bambini con disabilità

L’amministrazione Melucci, attraverso l’assessorato ai Servizi Sociali guidato da Gabriella Ficocelli, ha affidato alle attenzioni dell’associazione “Le stelle di Lorenzo” 25 famiglie tarantine che si trovano in stato di necessità e con bambini disabili. Riceveranno, direttamente dall’associazione, delle card spesa del valore compreso tra 100 € e 250 €, secondo il numero dei componenti del nucleo familiare.

«Abbiamo conosciuto questa associazione per il tramite del volontario Patrizio Angelini – ha spiegato l’assessore Ficocelli – e abbiamo accolto positivamente la proposta fatta per questo Natale, che si unisce alle tante misure già messe in campo dall’amministrazione Melucci per arginare gli effetti della seconda ondata pandemica, aiutando le famiglie tarantine in difficoltà e donando un sorriso in questo periodo così difficile».

