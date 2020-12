Ex Ilva, Perrini (FdI): “Il futuro di Taranto il grande escluso dal bilancio regionale 2021”

Di seguito la dichiarazione del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini. “Cinque anni fa, alla mia prima legislatura regionale, il primo discorso in questa aula fu sull’ILVA. Francamente mai mi sarei aspettato di ritrovarmi dopo cinque anni a fare lo stesso appello a questo Governo regionale e farlo addirittura in una situazione socio-economico-ambientale addirittura peggiore! Ancora più assurdo che a distanza di tutto questo tempo io, ma i tarantini tutti, non sanno qual è la posizione del presidente Michele Emiliano, specie ora che a Bari come a Roma vi è un’affinità di intenti con il Movimento 5 Stelle, vale a dire con coloro che al posto del siderurgico volevano un acquapark. Così era scritto, nero su bianco, nel loro programma elettorale alle Politiche 2018 e su questo punto a Taranto hanno ottenuto il 44% del consenso… Ora che hanno fatto l’accordo con Emiliano la pensano diversamente? Ed Emiliano cosa pensa oggi? Pensa quello che ha detto ai malati oncologici del Moscati: ‘quel mostro io lo farò chiudere’… o pensa quello, che dopo una settimana, ha detto quando si è seduto con Arcelor Mittal: ‘Io qui mi sento a casa’…

“Io non sono un populista. Io sono uno concreto, sono un imprenditore e assistere a questi giochetti politici a danno del mio territorio non lo sopporto più. Per questo, all’inizio di questa nuova legislatura l’invito che faccio a Emiliano è di prendere una posizione definita e portarla avanti. Francamente mi aspettavo che lo facesse già in questo Consiglio. Non è stato così ne prendo atto, ma chiedo che non si vada più a parlare di Taranto ed ex Ilva solo in TV anche perché è un danno per la nostra provincia, soprattutto a livello turistico”.

