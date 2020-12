Crispiano: lavori di metanizzazione a San Simone

Avviati questa mattina i lavori che prevedono la metanizzazione della frazione di San Simone (Crispiano-TA). Il lavoro durerà circa 10 mesi e permetterà a tutti i residenti della frazione di San Simone di allacciarsi finalmente alla rete del Gas Metano. “Un intervento importante” – spiega il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo – “intervento al quale abbiamo lavorato fin dal nostro insediamento insieme alla 2iReteGas e che finalmente diventa realtà”.

Per limitare al massimo i disagi alla circolazione, si procederà a step e, grazie alle prescrizioni imposte in sede di rilascio dei permessi per gli scavi, ultimati i lavori di allaccio per ogni abitazione interessata, tutte le sedi stradali verranno completamente riasfaltate. Oltre a fornire un servizio atteso da anni, quindi, questo intervento permetterà un risparmio di emissioni inquinanti e rivaluterà anche urbanisticamente ed economicamente il meraviglioso borgo di San Simone.

“Nonostante il momento di emergenza, le lentezze burocratiche e le difficoltà ereditate per la mancanza di personale negli uffici tecnici” – conclude il sindaco – “stiamo portando avanti tantissimi interventi che stanno cambiando in meglio il volto del nostro paese.

C’è ancora tanto lavoro da fare, e la ripresa post-Covid è una sfida che impone a tutti noi uno sforzo ancora maggiore in termini di responsabilità ed efficienza, per non perdere l’occasione di lasciare ai nostri ragazzi un paese migliore.

Noi, da parte nostra, ce la stiamo mettendo tutta, per questo voglio ringraziare tutti i compagni di viaggio della mia amministrazione e tutto il personale degli uffici comunali che si sta spendendo senza riserve in questo difficile periodo storico”.

