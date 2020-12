Covid, Bitetti: “Sanificare strade e marciapiedi”

“Sanificare strade e marciapiedi per impedire la circolazione del Coronavirus. Riteniamo quanto mai opportuno che sia avviato un servizio straordinario di pulizia delle strade cittadine del capoluogo ionico, per contribuire a mettere un freno ai contagi da Covid19 con un accurato servizio di sanificazione come già avvenuto, ,durante il primo lockdown. A causa delle restrizioni imposte nei prossimi giorni festivi e prefestivi le strade saranno libere e ciò contribuirà a rendere agevole e sicuro il lavoro degli operatori. La bonifica delle vie e dei marciapiedi si rende quanto mai necessaria anche alla luce della altissima percentuale di gente che ha invaso le vie dello shopping in questi ultimi giorni prima della entrata in vigore del decreto che imporrà il lockdown nei festivi e prefestivi.Si rende dunque quanto mai necessario avviare un programma di disinfezione di strade e marciapiedi con prodotti indicati dalle disposizioni ministeriali e dalle autorità sanitarie per mettere un freno alla diffusione del virus che anche a Taranto continua a registrare numeri preoccupanti e per evitare il rischio di una terza ondata.”

Nota dei consiglieri comunali

Emidio Albani

Piero Bitetti

Vittorio Mele

Italia in comune

Mimmo Cotugno

Taranto bene comune

Salvatore Brisci

I centristi

