Bike sharing, partono i cantieri delle ciclostazioni

Sono partiti i primi cantieri per la realizzazione della rete di bike sharing voluta dall’amministrazione Melucci per potenziare la mobilità sostenibile in città.

Il progetto, realizzato utilizzando le risorse intercettate grazie a un bando del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, prevede la realizzazione di 5 ciclostazioni in prossimità di altrettanti snodi cittadini.

L’assessore all’Ambiente Paolo Castronovi ha effettuato un sopralluogo al cantiere nei pressi di Villa Peripato dove, terminato l’intervento sui collegamenti elettrici, sarà installata la struttura che ospiterà 10 biciclette, tra quelle a pedalata assistita e quelle muscolari. «Le biciclette potranno essere noleggiate tramite app – ha spiegato Castronovi –, nei prossimi giorni completeremo l’installazione e saranno disponibili i mezzi. In questo modo potremo contribuire ulteriormente alla transizione della nostra città verso un modello pienamente sostenibile».