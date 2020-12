Acquedotto Pugliese al fianco della FIGC-LND Puglia contro l’obesità infantile

Acquedotto Pugliese scende in campo al fianco della FIGC-LND Puglia nella promozione di una significativa campagna, rigorosamente a distanza, di educazione alimentare, che ha come obiettivo la lotta all’obesità infantile e alle patologie che ne conseguono. S’intitola “In Campo, a Tavola e nella Vita” l’iniziativa varata dal Comitato Regionale Puglia della FIGC – Lega Nazionale Dilettanti a cui Acquedotto Pugliese ha deciso di offrire il proprio convinto contributo.

“Partecipare a questo progetto e contribuire al miglioramento della salute di tanti bambini rappresenta per Acquedotto Pugliese una sfida avvincente. Tanto più che al centro delle strategie per combattere il sovrappeso, causa di tante gravi patologie, vi è proprio l’uso dell’acqua, alimento cardine della dieta di ogni individuo e, in particolare, di ogni sportivo”, dichiara il Presidente di Aqp, Simeone di Cagno Abbrescia.

“L’adesione all’iniziativa della Figc ci offre l’occasione per ribadire la centralità del bene acqua, in un momento in cui – prosegue il presidente di Aqp – i cambiamenti climatici impongono di guardare alla risorsa idrica con il necessario rispetto, con la consapevolezza della necessità di tutelare e risparmiare un bene così prezioso e fondamentale per la stessa sopravvivenza del genere umano”.

In Puglia, trentuno bambini su cento sono sovrappeso. Quindici di loro sono obesi ed il più delle volte sviluppano malattie cardiovascolari e diabete. Per porre un argine a questa triste deriva, occorre puntare non solo una sana e regolare attività fisica, ma anche su una corretta alimentazione, che metta al centro l’uso dell’acqua. Per ottenere questo risultato, la campagna di comunicazione propone una serie di interrogativi a risposte multiple da sottoporre a ragazzi, di età compresa tra i 6 e i 12 anni, che vertono sull’apporto idrico a cui ogni sportivo deve fare ricorso per ottenere buone performance.

Oltre che un utile vademecum per allinearsi a un giusto regime dietetico, che sia frutto di un equilibrato mix di alimenti, con l’acqua in posizione apicale, il questionario rappresenta una preziosa occasione per conoscere la storia e la mission dell’Acquedotto Pugliese, da oltre un secolo al servizio dei cittadini e del territorio di questa regione. La campagna di comunicazione prevede anche una serie animata dedicata ai bambini della scuola primaria e di secondo grado, con puntate dedicate all’importanza dell’acqua che arriva nelle nostre case e all’origine della stessa, con tutte le tecnologie per il suo trasporto e utilizzo.

“La partnership con Acquedotto Pugliese – spiega il Presidente del Comitato Regionale Puglia FIGC-LND, Vito Tisci – rappresenta un motivo d’orgoglio personale e di tutto il calcio dilettantistico pugliese. Siamo lieti di annoverare tra i nostri partner l’Acquedotto Pugliese, che da sempre ci accompagna nella vita di tutti i giorni. L’acqua, alla base della piramide alimentare, è nutrimento fondamentale per i giovani calciatori e per tutti noi”.

“L’attività fisica legata al gioco del calcio – continua Tisci – non basta se non si lega a doppio filo con una corretta alimentazione e una giusta idratazione. Insieme ad Acquedotto Pugliese e a tutti coloro che ci sosterranno in questa avventura, tenteremo di invertire la rotta. Consci del ruolo sociale ed istituzionale che LND Puglia svolge all’interno della nostra community, la campagna di educazione alimentare rappresenta una soluzione alternativa per impegnare le ore dei nostri figli in maniera costruttiva in un momento così difficile per tutti. Il nostro obiettivo è fare in modo che i ragazzi possano farsi trovare sempre preparati in campo, a tavola e nella vita, scegliendo in modo consapevole, scegliendo da campioni”.

