Manna (VeraLeaks): la Guardia Costiera ferma due pescatori di oloturie

“Erano intenti a pescare in Mar Grande dove è vietata la penca ed inoltre lo facevano con un metodo di pesca assolutamente vietato che ara il fondale devastando la prateria del mare che mette dentro un sacco tutto ciò che trova, frutti di mare e oloturie. I due individui che non si possono definire pescatori al termine del loro illecito hanno scaricato il bottino in un cantiere di San Vito per poi tornare verso la città, ed è in questo momento che sono stati fermati dalla Guardia Costiera allertata precedentemente.

Gli individui pensano di averla fatta franca perché quando sono stati fermati avevano già scaricato il pescato ma non sanno che durante la loro pesca sono stati fotografati e ripresi sino ad poter identificare i loro visi e gli illeciti che stavano compiendo.

Chi continua ad operare pesca di frodo e illeciti nei mari di Taranto non avrà vita facile e sarà puntualmente denunciato alle autorità”, conclude Luciano Manna di Veraleaks.

